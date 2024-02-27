Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також Ворог просувається в районі Авдіївки та до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на Сході

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Росіяни намагаються тиснути на Синьківку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Тиск на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Напружена ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

На Мар’їнському напрямку в районі Новомихайлівки Донецької області ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Обстановка на Півдні

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Окупанти не полишають спроб атакувати Роботине: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Що відбувається на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень біля кордону в Бєлгородській області.

Втрати ворога