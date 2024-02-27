Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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Яка ситуація на Сході
Росіяни намагаються тиснути на Синьківку: дивіться на карті
Тиск на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Напружена ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті
Обстановка на Півдні
Окупанти не полишають спроб атакувати Роботине: дивіться на карті
Що відбувається на Півночі
Втрати ворога
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.