Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході

Росіяни намагаються тиснути на Синьківку: дивіться на карті

Тиск на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Напружена ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Обстановка на Півдні

Окупанти не полишають спроб атакувати Роботине: дивіться на карті

Що відбувається на Півночі

Втрати ворога

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.