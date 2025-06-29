Враг нанес один ракетный и 34 авиационных ударов с использованием 57 ракет и 56 КАБов. Он также совершил 1 269 поражений дронами-камикадзе и 4 176 артобстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях ВСУ отбили 12 штурмовых действий россиян, еще 3 боестолкновения по состоянию на 22:00 продолжались до сих пор.
- На Южно-Слобожанском направлении наши защитники отбили 3 атаки вблизи Волчанска, еще 2 боя продолжались.
- 5 раз враг пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного на Купянском направлении.
- На Лиманском направлении Россия атаковала 19 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового. До сих пор продолжались 3 боестолкновения.
- Силы обороны отбили 4 атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки на Северском направлении.
- На Краматорском направлении ВСУ остановили 2 российские попытки продвинуться вперед возле Часового Яра.
- Россия 6 раз пыталась вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении возле Дачного, Торецка, Яблоновки, 1 боестолкновение еще продолжалось.
- На Покровском направлении враг совершил 28 штурмовых и наступательных действий возле населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.
- На Новопавловском направлении ВСУ остановили 8 атак России у населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь, еще 3 боестолкновения продолжались.
- На Гуляйпольском направлении наши защитники отражают 2 наступательные действия российской армии у Малиновки.
- На Ореховском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения у населенного пункта Каменское, один бой еще продолжался.
- На Приднепровском направлении в течение дня было 5 боестолкновений.