Ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів із використанням 57 ракет та 56 КАБів. Він також здійснив 1 269 уражень дронами-камікадзе та 4 176 артобстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті