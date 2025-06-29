Ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів із використанням 57 ракет та 56 КАБів. Він також здійснив 1 269 уражень дронами-камікадзе та 4 176 артобстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 12 штурмових дій росіян, ще 3 боєзіткнення станом на 22:00 тривали досі.
- На Південно-Слобожанському напрямку наші захисники відбили 3 атаки поблизу Вовчанська, ще 2 бої тривали.
- 5 разів ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп'янська та Піщаного на Куп'янському напрямку.
- На Лиманському напрямку Росія атакувала 19 разів поблизу населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Досі тривали 3 боєзіткнення.
- Сили оборони відбили 4 атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки на Сіверському напрямку.
- На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 2 російські спроби просунутися вперед біля Часового Яру.
- Росія 6 разів намагалася вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку біля Дачного, Торецька, Яблунівки, 1 боєзіткнення ще тривало.
- На Покровському напрямку ворог здійснив 28 штурмових та наступальних дій біля населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.
- На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 8 атак Росії біля населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще 3 боєзіткнення продовжувалися.
- На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбивають 2 наступальні дії російської армії біля Малинівки.
- На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 бойові зіткнення біля населеного пункту Кам'янське, один бій ще тривав.
- На Придніпровському напрямку протягом дня було 5 боєзіткнень.