ВСУ продвинулись в Запорожской области – имеют ли успехи россияне: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 6 октября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Какова ситуация на фронте 5 и 6 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области , однако не добились подтвержденного продвижения.

, однако не добились подтвержденного продвижения. 6 октября на севере Харьковской области значительной активности не наблюдалось.

значительной активности не наблюдалось. Российские военные блогеры утверждали, что 6 октября российские войска продолжали наступление в направлении Великого Бурлука , а украинские силы осуществляли контратаки в этом районе, однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения российских войск.

, а украинские силы осуществляли контратаки в этом районе, однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения российских войск. Последние сообщения свидетельствуют об усилении боевых действий российских войск в самом Купянске-Вузловом и вблизи него.

и вблизи него. Недавние успехи украинских войск к северу и северо-востоку от Лимана в рамках операции "Вивальди", вероятно, вызывают цепную реакцию для российских операций в направлении Боровой . Российские силы испытывают трудности с отражением украинских контратак к юго-востоку от Боровой (вблизи населенных пунктов Колодзи, Мирное, Ивановка и Новолюбовка) и в направлении реки Жеребец (вблизи Грековки, Новониколаевки и Катериновки).

. Российские силы испытывают трудности с отражением украинских контратак к юго-востоку от Боровой (вблизи населенных пунктов Колодзи, Мирное, Ивановка и Новолюбовка) и в направлении реки Жеребец (вблизи Грековки, Новониколаевки и Катериновки). 5 и 6 октября российские войска продолжали наступательные действия вблизи Лимана , а также к северо-западу, северо-востоку, востоку, юго-западу и югу от него, однако не добились продвижения. Источник, освещающий деятельность российской Западной группировки войск, сообщил, что украинские силы пытаются продвинуться в направлении Ямполя (к юго-востоку от Лимана) через район вблизи Мирного (к северо-востоку от Лимана) и вдоль реки Жеребец, используя овраги, лесополосы и особенности рельефа для укрытия и маскировки. Второе вспомогательное направление российских действий – продвижение к "поясу крепостей" с востока.

, а также к северо-западу, северо-востоку, востоку, юго-западу и югу от него, однако не добились продвижения. Источник, освещающий деятельность российской Западной группировки войск, сообщил, что украинские силы пытаются продвинуться в направлении Ямполя (к юго-востоку от Лимана) через район вблизи Мирного (к северо-востоку от Лимана) и вдоль реки Жеребец, используя овраги, лесополосы и особенности рельефа для укрытия и маскировки. Второе вспомогательное направление российских действий – продвижение к "поясу крепостей" с востока. Российский "военкор" заявил, что украинские силы пытаются проникнуть в Рай-Александровку, расположенную к востоку от Славянска , и утверждал, что российские войска якобы уничтожили все украинские группы, пытавшиеся проникнуть в населенный пункт, несмотря на наличие доказательств того, что украинские силы контролируют его. Начальник штаба и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Петр Горбатенко 19 сентября заявил, что украинские силы зачистили Рай-Александровку; ISW также зафиксировал свидетельства того, что украинские силы проводят контрнаступательные действия к востоку от Славянска.

, и утверждал, что российские войска якобы уничтожили все украинские группы, пытавшиеся проникнуть в населенный пункт, несмотря на наличие доказательств того, что украинские силы контролируют его. Начальник штаба и заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Петр Горбатенко 19 сентября заявил, что украинские силы зачистили Рай-Александровку; ISW также зафиксировал свидетельства того, что украинские силы проводят контрнаступательные действия к востоку от Славянска. 5 и 6 октября российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Краматорска, вблизи Тихоновки, но не продвинулись вперед. Ситуация на фронте / ISW Сообщается, что украинские силы расширяют зону своих контратак на Константиновском направлении . Связанный с Кремлем "военкор" заявил 5 октября, что в начале октября украинские силы якобы начали контратаки в направлении Русиного Яра. Кроме того, украинские силы недавно начали контратаки и на других участках этого направления. В ISW отметили, что сообщения об украинских контратаках вблизи Русиного Яра свидетельствуют о том, что украинские войска еще больше расширяют зону своих операций, вероятно, благодаря недавней реорганизации украинской командной структуры в Донецкой области.

. Связанный с Кремлем "военкор" заявил 5 октября, что в начале октября украинские силы якобы начали контратаки в направлении Русиного Яра. Кроме того, украинские силы недавно начали контратаки и на других участках этого направления. В ISW отметили, что сообщения об украинских контратаках вблизи Русиного Яра свидетельствуют о том, что украинские войска еще больше расширяют зону своих операций, вероятно, благодаря недавней реорганизации украинской командной структуры в Донецкой области. Недавно российские войска провели операции по проникновению в пределах и к югу от Доброполья на фоне продолжающихся усиленных российских наступательных операций к югу от города.

фоне продолжающихся усиленных российских наступательных операций к югу от города. Российские войска, вероятно, пытаются продвигаться к северу от Покровска к южной окраине Доброполья, чтобы сосредоточить силы для будущего наступления на город.

южной окраине Доброполья, чтобы сосредоточить силы для будущего наступления на город. 6 октября на Новопавловском направлении значительной активности не наблюдалось.

значительной активности не наблюдалось. Российские войска пока не проводят механизированных штурмов на Александровском направлении , но сезонные изменения могут вскоре изменить тактику россиян.

, но сезонные изменения могут вскоре изменить тактику россиян. Украинские силы недавно продвинулись или удержали позиции в западной части Запорожской области . Согласно геолокализованным кадрам, опубликованным 5 октября, украинские силы удерживают позиции к юго-востоку от Новоселовки (к западу от Орехова) – в районах, где, по утверждениям российских источников, ранее находились российские войска.

. Согласно геолокализованным кадрам, опубликованным 5 октября, украинские силы удерживают позиции к юго-востоку от Новоселовки (к западу от Орехова) – в районах, где, по утверждениям российских источников, ранее находились российские войска. В результате украинских ударов обрушился ключевой мост, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Речь идет о Чонгарском мосте. На снимках от 26 сентября видны три большие пробоины в мосте, а на снимках от 30 сентября зафиксировано его обрушение. Напомним, что полностью обрушился один из пролетов этого моста. Это привело к логистическому коллапсуа для российского военного транспорта на юге страны.