Враг атаковал 1 317 дронами-камикадзе, а также трижды атаковал ракетами, совершил 64 авиационных удара с применением 71 КАБа и примерно 5 000 обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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