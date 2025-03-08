Ворог атакував 1 317 дронами-камікадзе, а також тричі атакував ракетами, здійснив 64 авіаційні удари із застосуванням 71 КАБа та приблизно 5 000 обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті