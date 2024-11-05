Бойцы "Азова" напомнили об их собратьях, которые все еще находятся в плену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Украинский свидетель".

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Как продолжаются бои под Нью-Йорком

В сентябре появилась информация об оккупации российскими войсками города Нью-Йорк в Донецкой области. Журналисты побывали на передовых позициях украинских артиллеристов из 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов".

В своей работе они используют американскую гаубицу М101 еще 1943 года выпуска. Несмотря на почтенный возраст, она остается эффективной.

Как рассказал командир пушки с позывным "Вернер", их главная задача – удары по пехоте противника и прикрытие украинских позиций. Он отмечает, что на этом направлении враг формирует бригады из жителей временно оккупированных территорий.

Артиллерист "Азова" / Фото "Украинского свидетеля"

"Вернер" признает, что оккупационных войск там очень много, они активно пытаются прорваться. Кроме того, россияне постоянно обстреливают тыловые города КАБами.

Заряжающий пушки с позывным "Мел" подтверждает, что враг адаптируется, массово применяя живую силу. Россия набирает личный состав из бедных регионов и мотивирует их прежде всего деньгами.

Почему важно говорить о бойцах в российском плену

"Мел" также вспомнил о своих побратимах, которые остаются в российском плену. Он призывает общественность дать огласку этому, чтобы возвращать их домой.

Наши бойцы мотивированы вернуть свое. Проблема в том, что люди не хотят слышать правду, они находятся в своем вакууме,

– считает он.

Он считает, что ситуация в стране уже дает повод взять в руки оружие и пойти её защищать. А пойти на акцию, чтобы напомнить о пленных, ещё легче, и это также очень важно, ведь те ребята готовы отдать жизнь, чтобы защитить Украину, отмечает боец.

Тяжёлые бои под Нью-Йорком продолжаются / Фото "Украинского свидетеля"

Ранее в интервью 24 Каналу начальник центра комплектования "Азова" Юрий "Милан" Гаврилишин ответил, как попасть в ряды бригады. Прежде всего происходит собеседование, "Азов" имеет довольно высокие стандарты к кандидатам.

К ним ни в коем случае не могут попасть люди с алкогольной или наркотической зависимостью, а также те, кто был замечен в какой-то пророссийской деятельности.