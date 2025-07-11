Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что враг активизировался в районе поселка Приднепровского на Херсонщине. На этом участке достаточно узкий Днепр. Врага удалось успешно уничтожить. Однако некоторые боестолкновения продолжались до ночи.

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Какова ситуация в Запорожье

Как отметил Братчук, кроме этого враг активизировался на Запорожском направлении. Оккупанты пытаются наращивать количество штурмовых групп.

Есть попытки продвинуться в районе Каменского. Также Лобковое и Степовое. Лобковое – это населенный пункт, которого на сегодня не существует. Враг буквально его уничтожил,

– отметил Братчук.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту боевых действий

Силы обороны Украины успешно уничтожают врага на этом направлении. В ближайшее время вряд ли темпы атак на этом участке фронта уменьшатся.

Думаю, что враг проводит тут определенные отвлекающие маневры. Такой источник напряжения на фронте, где ВСУ вынуждены держать в поле зрения врага и не давать им заходить на новые позиции,

– сказал Братчук.

Добавим, по состоянию на 11 июля Россия потеряла более 1 миллиона 31 тысячу личного состава. Также наши защитники уничтожили 11013 российских танков, 22979 боевых бронированных машин, 30163 артиллерийских систем и т.д.