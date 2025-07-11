Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що ворог активізувався в районі селища Придніпровського на Херсонщині. На цій ділянці досить вузький Дніпро. Ворога вдалося успішно знищити. Однак деякі боєзіткнення тривали до ночі.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Як наголосив Братчук, окрім цього ворог активізувався на Запорізькому напрямку. Окупанти намагаються нарощувати кількість штурмових груп.

Є намагання просунутися в районі Кам'янського. Також Лобкове та Степове. Лобкове – це населений пункт, якого на сьогодні не існує. Ворог буквально його знищив,

– зазначив Братчук.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту бойових дій

Сили оборони України успішно знищують ворога на цьому напрямку. Найближчим часом навряд чи темпи атак на цій ділянці фронту зменшаться.

Думаю, що ворог проводить тут певні відволікаючі маневри. Таке джерело напруги на фронті, де ЗСУ змушені тримати в полі зору ворога та не давати їм заходити на нові позиції,

– сказав Братчук.

Додамо, станом на 11 липня Росія втратила понад 1 мільйон 31 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 11013 російських танків, 22979 бойових броньованих машин, 30163 артилерійських систем тощо.