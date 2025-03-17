Россия пытается наступать на нескольких восточных направлениях, однако наши военные дают ей отпор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортицу".

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Ситуация на направлениях

за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг безуспешно атаковал позиции наших войск в Волчанске. В районе Липцов враг пытается усилить свои передовые позиции личным составом.

на Купянском направлении атаки россиян отбили в районах Каменки, Двуречной, Голубовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово. Враг понес потери и отказался от дальнейших штурмов.

на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала укрепления Сил обороны у населенных пунктов Новоегоровка, Екатериновка, Новое, Зеленая Долина.

на Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения у Белогоровки и Верхнекаменского.

на Краматорском и Торецком направлениях вражеские штурмовые действия различной интенсивности шли в районах Предтечиного, Часового Яра, Дружбы и Торецка. Противник понес потери, поставленной цели не достиг.

на Покровском направлении армия агрессора наступала в районе Елизаветовки, Луча, Николаевки, Песчаного, Преображенки, Новоалександровки, Андреевки, Котлиного и Успеновки. Попытки противника прорвать нашу оборону были отбиты. Многочисленные штурмовые группы пытаются продвигаться вперед. Продолжаются мероприятия по их выявлению и уничтожению.

на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. Россияне не смогли продвинуться.