Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, заметив, что наступление России на фронте действительно является одним из самых тяжелых, ведь оккупанты смогли нарастить армию после увеличения выплат за контракт. Однако потери у них все равно чрезвычайно высокие.

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Какова ситуация на фронте

Как отметил Матвеев, хоть российское наступление действительно сложное, но значительная часть фронта надежно держится. К примеру, уже месяц продолжается так называемое "контрнаступление" России в Курской области. Сначала они смогли зайти в некоторые села, а теперь вообще не могут продвинуться.

Силы обороны сдерживают врага и возле Часового Яра. В Торецке идут городские бои, но украинские подразделения проводят контратаки. Темп наступления оккупантов на Покровском направлении замедлился. К примеру, Селидово удалось удерживать около 2 месяцев, хотя ситуация была сложной.

Есть Кураховское направление, где российские оккупанты активно действуют в двух зонах. Это вблизи Горняка и Кураховки, которые уже оккупированы. Наверное, самой серьезной проблемой был прорыв обороны под Угледаром. Ожидалось, что на северо-восток от Угледара будет плотная линия обороны. Или же она дальше расположена. Тут мы не знаем,

– сказал Матвеев.

Как остановить наступление России

Не стоит забывать, что, вероятно, сейчас нет ни одного участка на фронте, где Украина имела бы преимущество в личном составе и технике. Есть преимущество по качеству техники, но оно не всегда определяющее. И, несмотря на все, Силы обороны удерживают линию фронта.

Остановить российское наступление реально. Но тут надо усиленно работать, чтобы были качественные оборонительные рубежи с минными полями. Как только есть линии обороны – оккупантам становится значительно труднее продвигаться. Также военные настаивают, что нужно не создавать новые бригады, а пополнять действующие. Было много разговоров и о дивизионной структуре управления.

Многие украинские бригады героически себя проявляют и достигают результата. Но думаю, что на длинной дистанции нужно перейти к систематической обороне, которая будет четко выстроена и подготовлена. Тогда будет возможность удерживать наступление россиян и нанести им существенный вред, а в будущем и перехватить инициативу,

– подчеркнул Матвеев.