Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что особого внимания сейчас требует Купянско-Лиманское направление. Противник также пытается прорваться к Осколу и продолжает давление на Лиман.

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"Ситуация в районе Купянска также осложняется. С плацдарма, который россияне смогли закрепить на западном берегу реки, они продвигаются вперед, расширяя зону наступления", – сказал Павел Лакийчук.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Новое направление атаки

Он добавил, что основная цель врага – прорыв в направлении Синьковки. Сейчас его сдерживают тяжелыми боями. В то же время формируется еще одно направление атаки.

Если у россиян хватит резервов для одновременного удара по нескольким участкам, придется усиливать оборону не только на Покровском, но и на Купянском направлении. Если враг бросит в бой дополнительные силы, ситуация в ближайшие дни может значительно обостриться,

– отметил Лакийчук.

Он подчеркнул, что самой горячей точкой остается Покровское направление, которое является ключом к обороне на востоке. Россияне пытаются не только захватить Покровск, но и перерезать логистическую трассу Павлоград – Покровск – Константиновка.

"От того, насколько крепко ВСУ держит оборону здесь, зависит не только судьба Торецка и Часового Яра, но и Константиновки, Дружковки и Краматорска. Именно поэтому сюда сейчас направлены все резервы и силы, чтобы не дать врагу перерезать эту стратегически важную дорогу", – отметил Лакийчук.

Ошибочное впечатление

Он также отметил, что тяжелые бои продолжаются уже несколько дней: 8 февраля на Покровском направлении произошло 27 боестолкновений, а 7 февраля – 30. Интенсивность боев не уменьшается, несмотря на огромные потери врага.

"Россияне не только подтягивают резервы, но и отводят войска для переформирования, перетасовывают подразделения, меняя их расположение. Частично из-за этого может казаться, что на некоторых участках фронта наступило затишье. На самом деле это ложное впечатление – россияне перегруппировываются перед новыми атаками", – подытожил Лакийчук.