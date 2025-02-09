Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що особливої уваги зараз потребує Куп'янсько-Лиманський напрямок. Противник також намагається прорватися до Осколу та продовжує тиск на Лиман.

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"Ситуація в районі Куп'янська також ускладнюється. З плацдарму, який росіяни змогли закріпити на західному березі річки, вони просуваються вперед, розширюючи зону наступу", – сказав Павло Лакійчук.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Новий напрямок атаки

Він додав, що основна мета ворога – прорив у напрямку Синьківки. Наразі його стримують важкими боями. Водночас формується ще один напрямок атаки.

Якщо у росіян вистачить резервів для одночасного удару по кількох ділянках, доведеться підсилювати оборону не лише на Покровському, а й на Куп'янському напрямку. Якщо ворог кине в бій додаткові сили, ситуація найближчими днями може значно загостритися,

– зазначив Лакійчук.

Він підкреслив, що найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, який є ключем до оборони на сході. Росіяни намагаються не лише захопити Покровськ, а й перерізати логістичну трасу Павлоград – Покровськ – Костянтинівка.

"Від того, наскільки міцно ЗСУ тримає оборону тут, залежить не лише доля Торецька та Часового Яру, а й Костянтинівки, Дружківки та Краматорська. Саме тому сюди зараз спрямовані всі резерви й сили, щоб не дати ворогу перерізати цю стратегічно важливу дорогу", – наголосив Лакійчук.

Хибне враження

Він також зазначив, що важкі бої тривають уже кілька днів: 8 лютого на Покровському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, а 7 лютого – 30. Інтенсивність боїв не зменшується, попри величезні втрати ворога.

"Росіяни не лише підтягують резерви, а й відводять війська для переформування, перетасовують підрозділи, змінюючи їхнє розташування. Частково через це може здаватися, що на деяких ділянках фронту настало затишшя. Насправді це хибне враження – росіяни перегруповуються перед новими атаками", – підсумував Лакійчук.