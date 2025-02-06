Про це пише 24 Канал з посиланням на "Київ24". Часів Яр – одне з тих міст, які Росія хотіла б захопити до третіх роковин початку повномасштабної війни.

Дивіться також Ворог атакує біля Покровська і застряг у Великій Новосілці: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація в Часовому Яру

За словами речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, окупанти збільшили кількість штурмів на 97%. Щодня ворог втрачає там від 50 до 100 солдатів, але не зупиняється.

Якщо Силам оборони все ж доведеться відступити від Часового Яру, то наступний оборонний вузол – це Костянтинівка. Зараз активно готуємося до оборонних дій, якщо буде наступ саме на Костянтинівку. Створюються фортифікаційні споруди, задіюємо всі можливі ресурси і техніку,

– заявив він.

Часів Яр і Костянтинівка на карті фронту від Deep State

Удень за хорошої погоди росіяни ведуть аеророзвідку в напрямку міст Краматорської агломерації – Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська.

Окрім цього, Дмитро Запорожець розповів, що росіяни накопичують сили на півночі Часового Яру і намагаються прорвати оборону на півдні міста. Оскільки ЗСУ вразили багато їхньої бронетехніки, вони почали використовувати квадроцикли та багі. А ще відвернули увагу Сил оборони активністю в трубах каналу Сіверський Донець – Донбас.