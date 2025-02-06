Про це розповів представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець для РБК-Україна, повідомляє 24 Канал. Російська армія продовжує активні штурмові дії в районі Часового Яру, концентруючи сили на півночі міста та намагаючись прорвати оборону на південному напрямку.

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Як ворог атакує Часів Яр

Лише за минулу добу зафіксовано 129 ворожих обстрілів.

Якщо раніше росіяни використовували бетонні труби каналу Сіверський Донець – Донбас для проникнення в місто, то зараз цей маршрут вже не є актуальним.

Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донецьк з метою розосередити нашу увагу. Ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів, а також дистанційного мінування,

– пояснив Запорожець.

Нові загрози: квадроцикли та багі замість бронетехніки

За його словами, раніше ворог активно використовував бронетехніку для десантних операцій, зокрема в районі стадіону "Авангард". Однак ефективна робота Сил оборони змусила окупантів змінити підхід.

За січень не менш ніж 10 одиниць броньованої техніки було знищено. Тому активність застосування зменшилась. Збільшується кількість квадроциклів, а також активно використовують багі,

– додав Дмитро Запорожець.

До слова, в Часовому Яру ситуація залишається напруженою. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати українську оборону. Однак Сили оборони тримають рубежі, завдаючи противнику значних втрат.