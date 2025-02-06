Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24". Часов Яр – один из тех городов, которые Россия хотела бы захватить к третьей годовщине начала полномасштабной войны.

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Какова ситуация в Часовом Яре

По словам спикера ОТГ "Луганск" Дмитрия Запорожца, оккупанты увеличили количество штурмов на 97%. Ежедневно враг теряет там от 50 до 100 солдат, но не останавливается.

Если Силам обороны все же придется отступить от Часового Яра, то следующий оборонительный узел – это Константиновка. Сейчас активно готовимся к оборонительным действиям, если будет наступление именно на Константиновку. Создаются фортификационные сооружения, задействуем все возможные ресурсы и технику,

– заявил он.

Часов Яр и Константиновка на карте фронта от Deep State

Днем при хорошей погоде россияне ведут аэроразведку в направлении городов Краматорской агломерации – Константиновки, Дружковки, Славянска.

Кроме этого, Дмитрий Запорожец рассказал, что россияне накапливают силы на севере Часового Яра и пытаются прорвать оборону на юге города. Поскольку ВСУ поразили много их бронетехники, они начали использовать квадроциклы и багги. А также отвлекли внимание Сил обороны активностью в трубах канала Северский Донец – Донбасс.