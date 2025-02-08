Так, бійці 3-го батальйону бригади "Спартан" поповнили "обмінний фонд", про це повідомляє 24 Канал.

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На Покровському напрямку бійці НГУ взяли в полон 6 росіян

Як розповіли бійці Нацгвардії, група з 5 російських найманців здійснила спробу штурму, але, потрапивши під щільний вогонь, укрилася в приватному будинку.

Вказується, що продовжувати бій або відступити загарбники вже не змогли, тому добровільно здалися в полон.

"Ще один росіянин – єдиний зі своєї штурмової групи, що вижив – шість діб ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги не буде, вирішив здатися в полон", – розповіли українські воїни. Вони також опублікували відповідні кадри.

Так, українські захисники поповнили "обмінний фонд" одразу 6 окупантами.

На Покровському напрямку бійці НГУ взяли в полон 6 росіян: дивіться відео