Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Враг несет значительные потери в технике и живой силе, однако не прекращает штурмовых действий.

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Оккупанты атакуют, но получают сокрушительный отпор

Силы обороны Украины держат позиции и уничтожают колонны противника еще на подходах к линии фронта.

В частности, на Харьковском направлении Силы обороны успешно отбили вражеские атаки в Волчанске за прошедшие сутки.

На Купянском направлении противник вел штурмы вблизи Двуречной, Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Заречного и Колодязов, однако потерь украинских позиций не допущено.

На Северском направлении безуспешными остались попытки оккупантов атаковать в районе Белогоровки.

На Краматорском и Торецком направлении продолжаются интенсивные бои.

В городской застройке Часового Яра и Торецка противник совершил почти 140 артобстрелов в Часовом Яру и более 80 – в Торецке.

В районе Белой Горы оккупанты атаковали при поддержке бронетехники. Украинские БпЛА уничтожили танк и БМП врага, повредили еще один танк и две ББМ. Колонна из пяти автомобилей, которыми противник перевозил личный состав, была ликвидирована на подходе к линии боя.

На Покровском направлении – самый горячий отрезок фронта. Противник пытался продвигаться без бронетехники в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Удачное, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Дачное и Улаклы.

Тяжелые бои продолжались в Лисовке, Котлином, Зеленом, Надеевке, Шевченко и Янтарном. Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

На Новопавловском направлении украинские бойцы держат оборону в Большой Новоселке, Константинополе и Раздольном.