Об этом рассказали в Генштабе ВСУ в вечерней сводке по ситуации на фронте по состоянию на 18:00 10 июня. Враг пытался проводить наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
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Российские обстрелы и попытки наступления
За сутки россияне запустили по территории Украины 8 ракет, из которых 4 "Искандеры" и 35 иранских дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 2 ракеты и 20 беспилотников.
Кроме того, россияне нанесли 66 авиаударов по Украине и 39 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Вражеские атаки привели к разрушениям гражданской инфраструктуры, есть жертвы и раненые.
Ситуация на направлениях фронта:
- Северское и Слобожанское направления: россияне атаковали из артиллерии и минометов населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей;
- Купянское направление: враг нанес авиаудары по Кисловке и Котляровке на Харьковщине. Также россияне атакуют населенные пункты из минометов и артиллерии;
- Лиманское направление: захватчики предприняли безуспешную попытку наступления на Белогоровка. Также оккупанты нанесли авиаудары по Невскому, Ямполевке, Заречному, Лиману, Спорному, Веселому, Раздоловке, Рай-Александровке. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии;
- Бахмутское направление: россияне без успеха пытались наступать в районе Белой Горы. Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк пострадали от российских авиаударов. Также продолжаются артиллерийские обстрелы.
- Авдеевское направление: враг не проводил наступательных действий, но нанес авиаудары по Авдеевке и Невельскому и продолжает совершать артобстрелы;
- Марьинское направление: наши воины отразили все вражеские атаки в Марьинке. Россияне нанесли авиаудар по Красногоровке и атакуют близлежащие населенные пункты по артиллерии.
- Шахтерское направление: в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки россияне нанесли авиаудары и из артиллерии обстреляли Угледар.
- Запорожское и Херсонское направления: россияне ведут оборонительные действия. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова и совершили артобстрелы 20 населенных пунктов, среди которых Херсон, где происходит эвакуация из-за подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Успехи ВСУ за сутки
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 вражеских пункта управления, 5 районов скопления живой силы и техники, вражеское артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных для захватчика объекта.
Враг пытается скрыть свои потери
Российские захватчики как несли, так и продолжают нести колоссальные потери на войне против Украины, но всячески пытаются скрыть этот факт.
Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов,
– сообщил Генштаб ВСУ.
Кроме того, Генштаб продолжает фиксировать движение санитарных автомобилей к линии боевого столкновения.