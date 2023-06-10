Про це розповіли у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті станом на 18:00 10 червня. Ворог намагався проводити наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

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Російські обстріли та спроби наступу

Протягом доби росіяни запустили по території України 8 ракет, з яких 4 "Іскандери" та 35 іранських дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 2 ракети та 20 безпілотників.

Крім того, росіяни завдали 66 авіаударів по Україні та 39 разів обстріляв населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Ворожі атаки призвели до руйнувань цивільної інфраструктури, є жертви та поранені.

Ситуація на напрямках фронту:

Сіверський та Слобожанський напрямки : росіяни атакували з артилерії та мінометів населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей;

: росіяни атакували з артилерії та мінометів населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей; Куп'янський напрямок : ворог завдав авіаударів по Кислівці та Котлярівці на Харківщині. Також росіяни атакують населені пункти з мінометів та артилерії;

: ворог завдав авіаударів по Кислівці та Котлярівці на Харківщині. Також росіяни атакують населені пункти з мінометів та артилерії; Лиманський напрямок : загарбники здійснили безуспішну спробу наступу на Білогорівку . Також окупанти завдали авіаударів по Невському, Ямполівці, Зарічному, Лиману, Спірному, Веселому, Роздолівці, Рай-Олександрівці. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти з артилерії;

: загарбники здійснили безуспішну спробу наступу на . Також окупанти завдали авіаударів по Невському, Ямполівці, Зарічному, Лиману, Спірному, Веселому, Роздолівці, Рай-Олександрівці. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти з артилерії; Бахмутський напрямок : росіяни без успіху намагалися наступати в районі Білої Гори . Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк постраждали від російських авіаударів. Також тривають артилерійські обстріли.

: росіяни без успіху намагалися наступати в районі . Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк постраждали від російських авіаударів. Також тривають артилерійські обстріли. Авдіївський напрямок : ворог не проводив наступальних дій, але завдав авіаударів по Авдіївці та Невельському й продовжує здійснювати артобстріли;

: ворог не проводив наступальних дій, але завдав авіаударів по Авдіївці та Невельському й продовжує здійснювати артобстріли; Мар'їнський напрямок : наші воїни відбили усі ворожі атаки в Мар'їнці . Росіяни завдали авіаудару по Красногорівці та атакують прилеглі населені пункти з артилерії.

: наші воїни відбили усі ворожі атаки в . Росіяни завдали авіаудару по Красногорівці та атакують прилеглі населені пункти з артилерії. Шахтарський напрямок : у районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки росіяни завдали авіаударів та з артилерії обстріляли Вугледар.

: у районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки росіяни завдали авіаударів та з артилерії обстріляли Вугледар. Запорізький та Херсонський напрямки: росіяни ведуть оборонні дії. Окупанти завдали авіаударів у районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова та здійснили артобстріли 20 населених пунктів, серед яких Херсон, у якому триває евакуація через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Успіхи ЗСУ за добу