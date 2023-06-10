Крім цього, суттєвих пошкоджень зазнали 3 багатоповерхівки в Одесі та ще 7 – в області. На місцях атак правоохоронці виявили уламки дронів та ракет.

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Офіс генпрокурора розповів про деталі обстрілу Одещини

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що протягом ночі 10 червня 2023 року збройні сили Росії здійснили повітряну атаку ракетами й БПЛА по Одесі й населеним пунктам області. За попередніми даними, внаслідок обстрілу спального району міста 3 людини загинули, ще 25 отримали множинні поранення. Серед поранених є 5-річна та 17-річна дитина, яких госпіталізували до лікарні.

Крім цього, руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, які були припарковані поряд з будинками. Прокурори фіксують деталі та наслідки російського обстрілу.

Наслідки обстрілу Одещини / Фото Офісу генерального прокурора

Також через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждали 6 людей. Серед поранених є 2 дітей, яким по 5 та 12 років відповідно.

До того ж ракетний обстріл вщент зруйнував 7 приватних будинків в населеному пункті області. Ще 15 отримали пошкодження.

В Офісі генпрокурора наголосили, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. У відомстві пообіцяли притягнути всіх причетних до цього злочину до відповідальності.

В Одеській ОВА також прокоментували нічну атаку

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного марафону розповів нові дані про нічний обстріл Одеської області. За його словами, протягом ночі в Одеській області 4 рази лунав сигнал повітряної тривоги.

Він зазначив, що серед поранених в Одесі було 3 дитини. Зокрема, 2 з них перебувають у середньому стані тяжкості, ще 1 зараз проходить лікування у відділенні нейрохірургії. Серед дорослих є також 2 особи з тяжкими пораненнями.

Крім того, пошкодження отримали близько 20 автомобілів, понад 290 квартир, а також численні пошкодження вікон та дверей у навколишніх будівлях. Людям, чиї квартири зруйнувала атака, Одеська ОВА пропонує прихисток та нові помешкання.

11 осіб погодилися на відселення, їм забезпечили місця. Інші від відселення відмовилися,

– зазначив Кіпер.

Голова Одеської ОВА також розповів, що вибухи пролунали й в селі Чабанське у Білгород-Дністровському районі області. Він зазначив, що 1 ракета потрапила в узбережжя, і від її ударної хвилі пошкодження отримали 39 приватних будинків.

"9 будинків не можуть бути відновлені. Щодо інших 30 будинків на цю мить працюють всі служби щодо фіксування необхідності тих чи інших засобів для найшвидшої відбудови", – зазначив він.

Кіпер зазначив, що попередньо, потрібно більш ніж 7 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити мінімальні можливості проживання людей, будинки яких зруйнувала ракета окупантів.

У поліції висловилися щодо деталей обстрілу

У поліції Одещини наголосили, що правоохоронці фіксують та ліквідовують наслідки ворожих обстрілів на Одещині. Там зазначили, що серед постраждалих по всій області є 4 дитини.

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Правоохоронці зазначили, що попередньо, уламки безпілотного літального апарата спричинили пожежу в одній із квартир спального району Одеси. Постраждалих мешканців будинків поліцейські евакуювали у безпечне місце.

Правоохоронці разом із рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, розбирають завали, надають допомогу потерпілим та охороняють територію,

– сказали у поліції.

Наостанок поліцейські закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та якнайшвидше проходити в укриття. Адже це правило може зберегти життя.

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