Актуально о ситуации на передовой рассказывает 24 Канал анализируя данные утреннего сведения Генштаба, отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и онлайн-карты DeepState

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Позиционные бои продолжаются

Российские и украинские военные продолжают позиционные бои вдоль всей линии столкновения. В ISW отметили, что российские войска недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута.

В частности, геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Спирного (25 километров северо-восточнее Бахмута).

Спорное на карте:

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

По данным Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 10 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 штурмовых действий без успеха. ВСУ дали достойный отпор и заставили врага отступить. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделили ракетные войска в 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 6 артиллерийских средствах противника.