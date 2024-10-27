Украинские защитники и в дальнейшем отражают вражеские штурмы. Институт изучения войны осмотрел ситуацию на фронте, которая сложилась по состоянию на 26 октября.

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Ход операции ВСУ в Курской области

Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, свидетельствуют, что Силы обороны в составе взвода недавно осуществили усиленный механизированный штурм российских позиций к востоку от Нового Путу, что расположен на юго-запад от Глушково.

Также кадры указывают на то, что оккупанты, вероятно, восстановили позиции к востоку от Нового Пута раньше, а украинские силы, вероятно, удерживают позиции к юго-востоку от Нового Путу вдоль российско-украинской международной границы.

Украинские и российские войска продолжали бои на главном выступлении Украины в Курской области 26 октября, но линия фронта не изменилась.

Что происходит на Харьковщине и Луганщине

26 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но не смогли достичь продвижения. 25 и 26 октября захватчики атаковали вблизи Волчанска и Старицы.

За прошедшие сутки оккупанты наступали на линии Купянск – Сватово-Кременная, но нет никаких доказательств их продвижения.

Российский милблогер утверждал, что захватчики продвинулись на юг от Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки; на юго-восток от Купянска вблизи Вишневого; и на северо-запад от Кременной у Тернов. Впрочем, ISW не имеет визуальных доказательств этих утверждений.

Русские наступают на Купянск с разных направлений – в районе Синьковки, возле Голубовки и Кондрашовки, Кругляковки, Степной Новоселовки и Вишневого.

Какова ситуация в Донецкой области

Оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, Курахово и Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска недавно немного продвинулись на восток и юго-восток от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 октября, показывают, что оккупанты подвинулись на восточную окраину Новоторецкого (к востоку от Покровска), к западу от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), в породный отвал шахты Коротченко к северо-востоку от Селидово (к юго-востоку от Покровска) и в северный Александрополь (к юго-востоку от Покровска).

Обстановка в Донецкой области / Фото ISW

Оккупанты также продвинулись на юго-восток от города Донецк вблизи Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что враг прошел вперед на запад от Победы (на юго-запад от города Донецк). Также противник имел продвижение на север от Золотой Нивы и на север и северо-запад от Пречистовки (оба к западу от Угледара).