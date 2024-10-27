Українські захисники й надалі відбивають ворожі штурми. Інститут вивчення війни оглянув ситуацію на фронті, яка склалася станом на 26 жовтня.

Дивіться також Україна вже скоро воюватиме з Північною Кореєю, – Зеленський різко звернувся до союзників

Перебіг операції ЗСУ у Курській області

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, свідчать, що Сили оборони у складі взводу нещодавно здійснили посилений механізований штурм російських позицій на схід від Нового Путу, що розташований на південний захід від Глушкового.

Також кадри вказують на те, що окупанти, ймовірно, відновили позиції на схід від Нового Путу раніше, а українські сили, ймовірно, утримують позиції на південний схід від Нового Путу вздовж російсько-українського міжнародного кордону.

Українські та російські війська продовжували бої на головному виступі України в Курській області 26 жовтня, але лінія фронту не змінилася.

Що відбувається на Харківщині та Луганщині

26 жовтня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Харківської області, але не змогли досягти просування. 25 і 26 жовтня загарбники атакували поблизу Вовчанська та Стариці.

Минулої доби окупанти наступали на лінії Куп’янськ – Сватове-Кремінна, але немає жодних доказів їхнього просування.

Російський мілблогер стверджував, що загарбники просунулися на південь від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки; на південний схід від Куп'янська поблизу Вишневого; і на північний захід від Кремінної біля Тернів. Втім, ISW не має візуальних доказів цих тверджень.

Росіяни наступають на Куп'янськ з різних напрямків – у районі Синьківки, біля Голубівки та Кіндрашівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Вишневого.

Яка ситуація на Донеччині

Окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, Курахового і Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно трохи просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 жовтня, показують, що окупанти посунулися на східну околицю Новоторецького (на схід від Покровська), на захід від Новогродівки (на південний схід від Покровська), у породний відвал шахти Коротченка на північний схід від Селидового (на південний схід від Покровська) та в північний Олександропіль (на південний схід від Покровська).

Обстановка на Донеччині / Фото ISW

Окупанти також просунулися на південний схід від міста Донецьк поблизу Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 жовтня, показують, що ворог пройшов уперед на захід від Побєди (на південний захід від міста Донецьк). Також противник мав просування на північ від Золотої Ниви та на північ і північний захід від Пречистівки (обидва на захід від Вугледара).