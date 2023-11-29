Украина простоит России в полномасштабной войне уже 644 дня. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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На то захватчики заставляют детей писать письма оккупантам – сопротивление
По данным сопротивления, на временно оккупированных территориях так называемые "учителя" роспропаганды надиктовывают школьникам начальных классов "письма солдатам", адресованные захватчикам.
Путин подписал бюджет с рекордными расходами на продолжение войны – ISW
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, предусматривающий рекордные расходы на войну в Украине.
Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 36,66 триллиона рублей ($412,5 миллиарда) государственных расходов и дефицит бюджета в размере 1,6 триллиона рублей ($9,25 миллиарда).
По данным аналитиков, все же федеральный бюджет не покрывает все российские расходы на оборонку, поскольку Кремль возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры, чтобы увеличить финансирование текущих военных усилий.
Генерал НАТО рассказал, где и когда будет ответ в войне
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс предположил, когда Украина сможет получить ответ, как выйти из тупика в войне. По словам генерала, это может произойти уже в феврале 2024 года.
В это время должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Джонса, это событие покажет, куда двигается Украина вместе со своими союзниками.
Украинские водители перекрыли дороги в польских городах
На въезде в город Перемышль и в пограничном населенном пункте Медика примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков.
Президент Чехии рассказал об амбициях России
Президент Чехии Петр Павел высказался по поводу амбиций России на международной арене. Да, он заявил, что Россия могла бы легко захватить несколько стран ЕС, если бы ей разрешили это сделать.
Чешский глава также отметил, что страна-агрессорка сейчас представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу европейской безопасности. По словам Павела, Россия также угрожает и союзникам по Североатлантическому Альянсу.
Если это будет разрешено, Россия без колебаний захватит регионы бывшего Восточного блока,
– сказал он.