06:09, 29 ноября

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс предположил, когда Украина сможет получить ответ, как выйти из тупика в войне. По словам генерала, это может произойти уже в феврале 2024 года.

В это время должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Джонса, это событие покажет, куда двигается Украина вместе со своими союзниками.