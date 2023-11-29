06:09, 29 листопада

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Джонс припустив, коли Україна зможе отримати відповідь, як вийти з глухого кута у війні. За словами генерала, це може статися вже у лютому 2024 року.

Саме тоді має відбутися Мюнхенська конференція з безпеки. За словами Джонса, ця подія покаже, куди рухається Україна разом зі своїми союзниками.