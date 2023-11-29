Україна простоїть Росії у повномасштабній війні вже 644 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:17, 29 листопада

На ТОТ загарбники примушують дітей писати листи окупантам – спротив

За даними спротиву, на тимчасово окупованих територіях так звані "вчителі" роспропаганди надиктовують школярам початкових класів "листи солдатам", адресовані загарбникам.

06:13, 29 листопада

Путін підписав бюджет з рекордними витратами на продовження війни – ISW

Президент Росії Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, який передбачає рекордні витрати на війну в Україні.

Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає 36,66 трильйона рублів ($412,5 мільярда) державних витрат і дефіцит бюджету в розмірі 1,6 трильйона рублів ($9,25 мільярда).

За даними аналітиків, все ж федеральний бюджет не покриває всіх російських витрат на оборонку, оскільки Кремль покладається на регіональні бюджети і приватні бізнес-структури, щоб збільшити фінансування поточних військових зусиль.

06:09, 29 листопада

Генерал НАТО розповів, де й коли буде прогрес у війні

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Джонс припустив, коли Україна зможе отримати відповідь, як вийти з глухого кута у війні. За словами генерала, це може статися вже у лютому 2024 року.

Саме тоді має відбутися Мюнхенська конференція з безпеки. За словами Джонса, ця подія покаже, куди рухається Україна разом зі своїми союзниками.

06:08, 29 листопада

Українські водії перекрили дороги у польських містах

На в'їзді до міста Перемишля та в прикордонному населеному пункті Медика приблизно 30 українських водіїв утворили величезні затори. Вони фактично перекрили рух транспорту, протестуючи проти дій польських перевізників.

06:03, 29 листопада

Президент Чехії розповів про амбіції Росії

Президент Чехії Петр Павел висловився щодо амбіцій Росії на міжнародній арені. Так, він заявив, що Росія могла б легко захопити кілька країн ЄС, якби їй дозволили це зробити.

Чеський очільник також зазначив, що країна-агресорка зараз становить найбільш значну і безпосередню загрозу європейській безпеці. За словами Павела, Росія також загрожує і союзникам по Північноатлантичному Альянсу.

Якщо це буде дозволено, Росія без вагань захопить регіони колишнього Східного блоку,
– сказав він.