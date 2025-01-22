Украинские военные отбросили врага, однако он все равно кое-где продвинулся. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Ситуация на фронте

Силы Обороны Украины делают все возможное для того, чтобы сдерживать врага. В частности, нашим военным удалось отбросили противника у Шевченко.

Ситуация возле Шевченко: смотрите карту

Также украинские воины смогли отбросить врага в Удачном.

Что происходит возле Удачного: смотрите карту

В то же время Россия все еще продвигается. Свое внимание враг сосредоточил на восточных направлениях фронта. Враг продвинулся в Великой Новоселке. Бои там продолжаются уже некоторое время.

Ситуация возле Великой Новоселки: смотрите карту

Кроме этого, продвижения также зафиксировали у Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

Россияне продвинулись возле Серебряного: смотрите карту

Ситуация на фронте остается непростой. Покровское направление уже длительное время является самой горячей точкой на линии соприкосновения.