Українські військові відкинули ворога, проте він все одно подекуди просунувся. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Ситуація на фронті

Сили Оборони України роблять все можливе для того, аби стримувати ворога. Зокрема, нашим військовим вдалося відкинули противника біля Шевченко.

Ситуація біля Шевченко: дивіться карту

Також українські воїни змогли відкинути ворога в Удачному.

Що відбувається біля Удачного: дивіться карту

Водночас Росія все ще просувається. Свою увагу ворог зосередив на східних напрямках фронту. Ворог просунувся у Великій Новосілці. Бої там тривають вже певний час.

Ситуація біля Великої Новосілки: дивіться карту

Крім цього, просування також зафіксували біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.

Росіяни просунулись біля Срібного: дивіться карту

Ситуація на фронті залишається непростою. Покровський напрямок вже тривалий час є найгарячішою точкою на лінії зіткнення.