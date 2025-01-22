Аналіз та висновки ISW публікує 24 Канал, додаючи й оновлені карти боїв. Звіт за 21 січня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії за 21 січня

Українські сили завдали серії ударів безпілотниками по важливих оборонних, промислових і енергетичних об'єктах на території Росії. Основні удари були спрямовані на знищення військового потенціалу противника та ослаблення його економічної бази.

Лісінський нафтопереробний завод "Роснефть" у Воронезькій області. Це вже другий удар за останній тиждень. В результаті атаки виникла пожежа на цистернах з паливно-мастильними матеріалами, що постачаються для російських військових. Генштаб ЗСУ підтвердив, що цей завод є важливим для російської армії, постачаючи ресурси для бойових операцій.

Це вже другий удар за останній тиждень. В результаті атаки виникла пожежа на цистернах з паливно-мастильними матеріалами, що постачаються для російських військових. Генштаб ЗСУ підтвердив, що цей завод є важливим для російської армії, постачаючи ресурси для бойових операцій. Смоленський авіаційний завод . Українські сили також здійснили удар по цьому стратегічному об'єкту, який виробляє та модернізує штурмовики Су-25, а також обслуговує іншу авіаційну техніку. Пожежі на території заводу підтвердили геолокаційні кадри.

. Українські сили також здійснили удар по цьому стратегічному об'єкту, який виробляє та модернізує штурмовики Су-25, а також обслуговує іншу авіаційну техніку. Пожежі на території заводу підтвердили геолокаційні кадри. Хімічний завод "Саратоворгсинтез" у Саратові. Заради стратегічного ослаблення російських збройних сил був атакований завод, який виробляє ключові хімічні компоненти, використовувані в промисловості і для виробництва військової техніки.

Українські удари по командних пунктах та тилу

У ніч з 20 на 21 січня українські війська завдали удару по російському командному пункту в окупованій Волновасі , Донецька область. У Генштабі повідомили про вибухи і задимлення після атаки, що ставить під сумнів ефективність російської логістики та командних структур у цьому регіоні.

, Донецька область. У Генштабі повідомили про вибухи і задимлення після атаки, що ставить під сумнів ефективність російської логістики та командних структур у цьому регіоні. Українські війська продовжують атакувати командні пункти на сході та південному заході від Курахового та лінії Янтарне-Зеленівка, вражаючи важливі тилові структури для зниження оперативної здатності противника.

Бойові дії в Україні та Росії за 21 січня / Карти ISW

Російські війська продовжують атаки на північний схід від Харкова , зокрема в районі Вовчанська . Проте, українські сили стримують просування ворога.

, зокрема в районі . Проте, українські сили стримують просування ворога. Росія активізувала наступальні операції на північ від Куп'янська , в районі Дворічної, та на сході від Куп'янська поблизу Петропавлівки, але успіхів не досягла.

, в районі Дворічної, та на сході від Куп'янська поблизу Петропавлівки, але успіхів не досягла. На південний схід від Сіверська тривають бої за Верхньокам'янське. Росіяни не змогли просунутися, а в напрямку Часового Яру спостерігаються деякі просування на центральних ділянках.

тривають бої за Верхньокам'янське. Росіяни не змогли просунутися, а в напрямку спостерігаються деякі просування на центральних ділянках. Російські сили намагаються просунутися через Торецьк , зокрема в північному та південно-західному напрямку, але підтверджених досягнень немає.

, зокрема в північному та південно-західному напрямку, але підтверджених досягнень немає. Згідно з повідомленнями, російські війська здійснили механізовану атаку на території Курської області, зокрема на західних околицях Вікторівки. Українські війська відбили наступ, знищивши кілька танків та бойових машин піхоти.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська продовжують активно атакувати стратегічні об'єкти на території Росії, одночасно утримуючи ключові позиції на фронті, що свідчить про їхнє зростаюче вміння вести оборонні операції і атакувати по всьому фронту.