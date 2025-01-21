Про це 24 Каналу сказав ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Він пояснив, чому російські війська так б'ються за це місто, а Збройні Сили України відчайдушно захищають.

Варте уваги Десантні війська Росії наступають на Часів Яр: 24 ОМБр тримає оборону та знищує техніку

Для росіян Часів Яр як кістка у горлі

Ветеран російсько-української війни розповів, що ситуація у районі Часового Яру дуже неприємна, але ще не критична. До слова, вогнетривкий завод – це не останній пункт, який Сили оборони тримають в Часовому Ярі.

Важливо! Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець 21 січня повідомив, що російським підрозділам не вдалося закріпитися на території вогнетривкого заводу у Часовому Яру. Наразі там ведуться стрілецькі бої.

Річ у тім, що Часів Яр розташований на панівних висотах. Тож якщо росіяни все ж таки витіснять українські підрозділи звідти, то це буде дуже погано.

Ми цим користуємося й не дай боже окупанти витіснять нас з Часового Яру, то вони почнуть цим користуватися. Тобто російські війська з панівних висот почнуть просто згори розстрілювати Костянтинівку,

– мовив Дикий.

За його словами, тоді тримати Костянтинівку буде значно складніше. Крім того, однозначно доведеться евакуювати все населення. Цивільному населенню звідти вже рекомендували виїздити, але тоді вже доведеться всіх терміново вивозити.

Як росіяни просуваються у районі Часового Яру: дивіться на карті

Дикий нагадав, що в Часів Яр росіяни зайшли наприкінці весни 2024 року. З того часу вони його так і не пройшли. При тому, що Часів Яр це – це невелике місто, на відміну від Покровська.

Армія Росії зайшла у місто, але далі вперлася в українську оборону у вуличних боях. Фактично за 9 місяців росіяни так і не змогли пройти це невеличке місто. Це для них просто кістка в горлі,

– додав ветеран російсько-української війни.

До слова, у Часовому Яру ворог використовує труби каналу "Сіверський Донець – Донбас", аби ховатися від негоди та накопичувати сили.