Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. Он объяснил, почему российские войска так бьются за этот город, а Вооруженные Силы Украины отчаянно защищают.

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Для россиян Часов Яр как кость в горле

Ветеран российско-украинской войны рассказал, что ситуация в районе Часового Яра очень неприятная, но еще не критическая. К слову, огнеупорный завод – это не последний пункт, который Силы обороны держат в Часовом Яру.

Важно! Представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец 21 января сообщил, что российским подразделениям не удалось закрепиться на территории огнеупорного завода в Часовом Яру. Сейчас там ведутся стрелковые бои.

Дело в том, что Часов Яр расположен на господствующих высотах. Поэтому если россияне все же вытеснят украинские подразделения оттуда, то это будет очень плохо.

Мы этим пользуемся и не дай бог оккупанты вытеснят нас из Часового Яра, то они начнут этим пользоваться. То есть российские войска с господствующих высот начнут просто сверху расстреливать Константиновку,

– сказал Дикий.

По его словам, тогда держать Константиновку будет значительно сложнее. Кроме того, однозначно придется эвакуировать все население. Гражданскому населению оттуда уже рекомендовали выезжать, но тогда уже придется всех срочно вывозить.

Как россияне продвигаются в районе Часового Яра: смотрите на карте

Дикий напомнил, что в Часов Яр россияне зашли в конце весны 2024 года. С тех пор они его так и не прошли. При том, что Часов Яр это – это небольшой город, в отличие от Покровска.

Армия России зашла в город, но дальше уперлась в украинскую оборону в уличных боях. Фактически за 9 месяцев россияне так и не смогли пройти этот небольшой город. Это для них просто кость в горле,

– добавил ветеран российско-украинской войны.

К слову, в Часовом Яру враг использует трубы канала "Северский Донец – Донбасс", чтобы прятаться от непогоды и накапливать силы.