С начала суток произошло 151 боевое столкновение, противник нанес 34 авиационных удара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские войска пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Глубокого и Волчанска.

Потери за сегодня составили 54 оккупанта убитыми и ранеными. Украинские подразделения уничтожили два автомобиля и 16 БпЛА противника, также повредили две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Семь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой и Загрызово, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Четырнадцать атак врага отбили украинские воины вблизи Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по Федоровке, Кузьминовке и Северске.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки. Вражеская авиация ударила по Дружковке.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Силы обороны стойко сдерживают натиск, два боестолкновения продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 46 вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 37 боевых столкновений.

На Времовском направлении противник в течение дня совершил 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов, Сторожевого, Нескучного и Благодатного. До сих пор идет шесть боев.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине украинские защитники отбили десять атак захватчиков, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Враг за день нанес 22 авиационные удары по своей территории, сбросив при этом 36 управляемых авиабомб.