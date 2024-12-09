З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 34 авіаційних удари. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські війська п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська.

Втрати за сьогодні склали 54 окупанти вбитими та пораненими. Українські підрозділи знищили два автомобілі та 16 БпЛА противника, також пошкодили дві бойові броньовані машини та п’ять автомобілів.

Сім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають.

Чотирнадцять атак ворога відбили українські воїни поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по Федорівці, Кузьминівці та Сіверську.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Ворожа авіація вдарила по Дружківці.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сили оборони стійко стримують натиск, два боєзіткнення тривають.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 46 ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 37 бойових зіткнень.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного. Дотепер точиться шість боїв.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.