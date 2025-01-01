За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялась одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надии, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергеевки.

Вчера враг восемь раз пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении, однако успехов враг не достиг.

Россияне атаковали в районе Белогоровки: смотрите карту

Тридцать два штурмовых действия состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

Ситуация возле Часова Яра: смотрите карту

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Белая Гора и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите карту

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

На Кураховском направлении отражено 20 штурмов: смотрите карту

На Времевском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Дачного, Разлива, Великой Новоселки и Нескучного.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении, в районе населенного пункта Новоандреевка, захватчики осуществили три тщетные попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 атак противника, враг нанес 373 артиллерийских обстрела, совершил 3 авиационных удара.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.