Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також В ISW проаналізували цілі російських окупантів у війні на 2024 рік і дали прогноз на 2025

Що відбувається на напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки.

Вчора ворог вісім разів намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку, проте успіхів ворог не досягнув.

Росіяни атакували в районі Білогорівки: дивіться карту

Тридцять дві штурмові дії відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться карту

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Біла Гора та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових та наступальних дій агресора у бік Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове.

На Курахівському напрямку відбито 20 штурмів: дивіться карту

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, в районі населеного пункту Новоандріївка, загарбники здійснили три марні спроби потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 13 атак противника, ворог завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив 3 авіаційні удари.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.