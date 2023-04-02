Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор. По его словам, уже через несколько недель украинские защитники смогут показать свою мощь противнику в полную силу.

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Природа против россиян

Роман Свитан сообщил, что в последние дни на Донбассе была крайне неблагоприятная погода: снег, изморозь и дожди.

Движению россиян препятствует с одной стороны погода, с другой стороны они обтачиваются, теряют много войск, проходит определенная перегруппировка,

– объяснил он.

По его мнению, в основном российские генералы отводят разбитые части, зато пополняют личный состав линейными подразделениями.

Вместо этого "вагнеровцев" становится все меньше. Вероятно, российское руководство намерено полностью уничтожить ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

Враг пытается наступать

Роман Свитан сосредоточил внимание, что количество наступательных действий врага немного уменьшилось, скорее всего из-за погоды.

По его словам, пока не видно, что россияне переходят на оборонительные позиции.

"Дело в том, если они остановят движение, прекратят выполнять определенные наступательные действия, даже без продвижения, то им придется уходить", – рассказал он.

Военный эксперт отметил, что это десятки километров.

Лучшая оборона – это наступление. Это примерно то, что они сейчас делают,

– заметил он.

По его мнению, противник уже через несколько недель, то есть когда земля подсохнет, все же будет подтягивать технику и попытаться продвигаться.

ВСУ готовятся уничтожать окупантов

Роман Свитан сообщил, что количество артиллерийских атак со стороны россиян не изменилось. В то же время увеличилось применение авиации.

"Оптимизма пока я не вижу", – объяснил он.

Военный эксперт обратил внимание на то, что все равно россияне будут до конца марта терять силы. К тому же они буквально подставляют свои фланги под удар ВСУ, продвигаясь в сторону Славянска.

Свитан убедил, что украинские военные тоже ждут благоприятной погоды, чтобы использовать тяжелую технику. Именно эти действия решат Бахмутский вопрос.

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