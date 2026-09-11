Россияне застряли на важном участке фронта: карты ISW

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

Сумская область

На севере Сумской области российские войска продолжали наступательные действия, однако не продвинулись вперед. Украинские силы, в свою очередь, контратаковали вблизи Юнаковки и Могрицы.

Украина также наносила удары по российским военным объектам в Брянской области. В частности, под удар попали радиолокационные станции и наземный ретранслятор, который использовался для управления беспилотниками "Герань" и "Гербера".

Харьковская область и Купянское направление

На севере Харьковской области российские войска также не добились подтвержденных успехов. Российское Минобороны заявляло о захвате Гоптовки и Зарубинки, однако ISW не подтвердило эти заявления как продвижение российских сил.

Отдельно россияне продолжали наступательные действия на Купянском направлении и вблизи Боровой, но подтвержденных изменений линии фронта там не зафиксировали. В то же время заявления российских источников о якобы окружении украинских военных между Волчанском и Большим Бурлуком ISW также считает безосновательными.

Лиман и Славянское направление

Одним из ключевых участков остается район Лимана, где украинские военные проводят контратаки. Российские источники признают сложную для своих сил ситуацию вблизи Лимана, Дробишево, Шандриголово, Ридкодуба и Катериновки.

Российские войска могут сосредоточить дальнейшие усилия на попытке наступления на Славянск с востока. При этом россияне усилили применение авиации, планирующих бомб, беспилотников и РСЗО, пытаясь нарушить украинскую логистику и создать условия для будущего наступления.

Доброполье и Покровское направление

На тактическом направлении Доброполье российские войска пытались проводить инфильтрационные действия, однако украинские беспилотники существенно затрудняют их продвижение. Российские источники также признают, что высокая плотность украинских дронов вынуждает оккупантов ограничивать использование ценной техники.

На Покровском направлении россияне продолжают атаки, но из-за активности украинских беспилотников вынуждены чаще маскировать и перемещать технику и артиллерию.

Запорожское направление

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не было. Украинские силы контратаковали, а также наносили удары по российским командным пунктам беспилотников и энергетической инфраструктуре на оккупированной территории.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что ситуация на линии боевого столкновения остается достаточно "сильной" для украинских сил. Россия ежемесячно несет значительные потери в живой силе. Зеленский отметил, что речь идет примерно о 30 тысячах российских военных, убитых и тяжело раненых ежемесячно.