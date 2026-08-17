В России нет ни одного подтвержденного продвижения, несмотря на заявления пропагандистов: обзор фронта от ISW

Российские войска несут потери на севере Харьковской области из-за ложных отчетов своего командования о захвате территорий, что вынуждает пехоту слепо идти на минные поля. В то же время на Сумском направлении оккупанты изменили тактику инфильтрации, используя двухметровую траву для скрытого продвижения небольшими группами.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

15–16 августа российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, но подтвержденных успехов не добились. Российский военный блогер заявил о продвижении оккупантов и боях в Храпивщине к северу от Сум, однако эти данные не подтверждены. Россия пытается создать вдоль международной границы буферную зону, которая должна защитить ее приграничные районы и создать условия для дальнейшего давления на Сумскую область.

Украинские военные сообщают, что оккупанты активно используют небольшие группы из одного–трех пехотинцев для проникновения между украинскими позициями. Из-за высокой травы, которая местами достигает более двух метров, обнаруживать такие группы сложнее. Российские войска также применяют воздушную разведку, контрбатарейную борьбу, дистанционное минирование и удары дронами, затрудняя украинскую логистику.

На севере Харьковской области оккупанты также продолжали наступательные действия без подтвержденного продвижения. Российское Минобороны заявило о захвате Кудиевки, однако российские источники опровергают полный контроль над населенным пунктом.

По оценке ISW, российские военные пытаются использовать дороги и направления, ведущие в сторону Харькова. В то же время украинские силы продолжают контратаковать на отдельных участках. Оккупанты также усиливают удары по гражданской и религиозной инфраструктуре. В частности, в Харькове в результате российской атаки были повреждены окна и прилегающие конструкции собора Святого Николая Чудотворца.



Ситуация на фронте вблизи северных границ Украины / Карта ISW

На Славянском направлении российские войска продолжали наступление, но подтвержденных продвижений не зафиксировано.

Украинские военные также недавно выбили российских диверсантов из западной части Константиновки. Оккупанты активно используют управляемые авиабомбы для нанесения ударов по Славянску, Краматорску и Дружковке. Таким образом российские войска пытаются разрушить украинские позиции и логистические маршруты перед возможными будущими наступательными операциями.



Ситуация вблизи Константиновки в Донецкой области /Карта ISW

На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях россияне также проводили атаки, но подтвержденных успехов 15–16 августа не добились.

В то же время украинские силы продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов, технике и логистическим объектам на оккупированной территории Донецкой области. По оценке украинской стороны, это вынуждает российские войска менять маршруты снабжения и усиливать охрану военных колонн.

Кроме того, российские военные блогеры продолжают распространять заявления Минобороны России о якобы значительных успехах оккупантов на Александровском направлении. Это является частью систематической информационной кампании России, направленной на манипулирование восприятием ситуации на фронте.

Российские войска также продолжали наступательные действия на Гуляйпольском и западном направлениях Запорожской области, однако подтвержденных территориальных завоеваний также не зафиксировано. В свою очередь, украинские военные наносят удары по российской логистике. В частности, был поражен железнодорожный мост вблизи Светлодолинского, который российские силы использовали для снабжения.

На Херсонском направлении 16 августа наземной активности не фиксировалось.

Напомним, что с января по август 2026 года украинские силы провели наступательную операцию на Александровском направлении и освободили 745 квадратных километров территории и 26 населенных пунктов. По данным Зеленского, российские войска потеряли не менее 9550 военнослужащих убитыми и более 6600 ранеными.