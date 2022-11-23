Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. По ее словам, причиной является ряд различных событий на фронте.

К теме Переполненные больницы Горловки, мощные удары по врагу в Луганской области: главное от Генштаба

Почему россияне снизили активность наступления

Маляр рассказала, что россияне выводили личный состав и технику из Херсона и близлежащих территорий. Вскоре они появятся на других направлениях.

Поэтому в этот период, когда они переводят, выводят технику и переформатируют свои подразделения, будет снижена интенсивность по крайней мере на Юге. Вместе с тем они укрепляют за счет этой техники и людей свои подразделения на Востоке. Вот как раз там интенсивность не падает,

– отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, единственное, что было на Востоке, – уменьшение количества атак в сутки, связанное с испорченной погодой, которая захватчикам мешала.

"Вместо этого во вторую половину прошлой недели на Бахмутском направлении иногда было более 100 атак в день. Это то, что отражали Вооруженные Силы Украины", – добавила Маляр.

Она отметила, что там россияне не снижают интенсивность атак, если им не мешает погода. Также не уменьшается количество обстрелов.

По словам Маляр, фактически эпицентром боевых действий остается Донецкая область, где продолжаются очень горячие бои. Главная цель оккупантов, которую они не могут реализовать, – выйти на ее границы.

ВСУ находятся в состоянии готовности

Маляр рассказала, что в Беларуси фиксируют движение техники и личного состава, которое происходит там с начала полномасштабной войны. Часть техники оккупанты перебрасывают к российской границе, а другую – в Беларусь.

Это – война. И Россия, равно как и мы, предполагает все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом "Б" или "В" – это возможно,

– заметила чиновница.

По ее словам, на границе накоплено недостаточно сил врага, чтобы произошло вторжение. В то же время, нельзя и отрицать эту вероятность, поэтому ВСУ находятся в состоянии готовности.

Стоит посмотреть – Зеленский требует созвать срочное заседание Совбеза ООН: видео