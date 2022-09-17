Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, проводят мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводят резервы и ведут воздушную разведку.

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Россияне безжалостно обстреливают прифронтовые территории и мирные города

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев, обстреливая жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. По всем направлениям, кроме Волынского и Полесского, враг ведет обстрелы из танков, минометов и артиллерии.

Только за сегодня, 17 сентября, враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов по реактивным системам залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. В настоящее время пострадала инфраструктура более 30 населённых пунктов.

Что происходит на фронте

Из-за того, что Силы обороны вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. В частности, в районе Каховской ГЭС они затопили 9 вагонов, чтобы построить там переправу.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

А авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника, а ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

Наконец подтвердили уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне в результате удара 10 сентября по зданию ООО "Алкоресурс". Там размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения РСГВ и фсб 5 дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.