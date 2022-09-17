Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, проводять заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводять резерви та ведуть повітряну розвідку.

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Росіяни безжально обстрілюють прифронтові території та мирні міста

Російські окупанти продовжують тероризувати українців, обстрілюючи помешкання мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури. На усіх напрямках, окрім Волинського та Поліського, ворог веде обстріли із танків, мінометів та артилерії.

Лише за сьогодні, 17 вересня, ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив

понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Нині постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

Що відбувається на фронті

Через те, що Сили оборони вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Зокрема районі Каховської ГЕС вони затопили 9 вагонів, щоб побудувати там переправу.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили й техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника, а ракетні війська й артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

Нарешті підтвердили знищення понад 180 окупантів у Херсоні внаслідок удару 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкоресурс”. Там розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи рсгвардії та фсб 5 днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.