Захватчики хотели атаковать украинские позиции. Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

Заметьте Россия сорвала запланированный на 14 января обмен пленными

Наши бойцы приземлили 5 беспилотников

Подразделения ПВО 28-й ОМБр уничтожили 5 российских дронов-камикадзе "Ланцет".

Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео, как бойцы сбивали вражеские дроны

Общие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 15 января украинские защитники уже ликвидировали 115 290 вражеских военных.

Кроме этого, оккупанты стремительно теряют технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши бойцы испепелили: