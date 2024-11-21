Колоссальные потери значительно снизили качество российских вооруженных сил, сообщают в британской разведке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Британскую разведку в соцсети X.

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Каково состояние российской армии

Потери личного состава России уже превысили 700 тысяч человек, включая погибших и раненых. Сейчас большинство военнослужащих в российской армии имеют лишь минимальную подготовку, а командиры используют простые тактические приемы, что приводит к значительным потерям.

Потери техники также поражают. Россия лишилась не менее 3500 основных боевых танков и 7500 единиц бронетехники. Единственным источником пополнения этих потерь стали значительные запасы техники советского производства, которые постепенно исчерпываются.

Таким образом, российские войска, которые сейчас воюют в Украине, существенно отличаются от сил, начинавших вторжение в 2022 году, и значительно уступают им по качеству и оснащению.

Так или иначе, в разведке Великобритании отмечают, что линия фронта сейчас наиболее нестабильная с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Причина этому прежде всего равнодушие российской стороны к своим человеческим потерям.