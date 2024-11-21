Колосальні втрати значно знизили якість російських збройних сил, повідомляють у британській розвідці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Британську розвідку у соцмережі X.
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Який стан російської армії
Втрати особового складу Росії вже перевищили 700 тисяч осіб, включаючи загиблих і поранених. Нині більшість військовослужбовців у російській армії мають лише мінімальну підготовку, а командири використовують прості тактичні прийоми, що призводить до значних втрат.
Втрати техніки також вражають. Росія позбулася щонайменше 3500 основних бойових танків і 7500 одиниць бронетехніки. Єдиним джерелом поповнення цих втрат стали значні запаси техніки радянського виробництва, які поступово вичерпуються.
Таким чином, російські війська, які наразі воюють в Україні, суттєво відрізняються від сил, що починали вторгнення у 2022 році, і значно поступаються їм за якістю та оснащенням.
Так чи інакше, у розвідці Великої Британії зазначають, що лінія фронту наразі найбільш нестабільна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причина цьому насамперед байдужість російської сторони до своїх людських втрат.