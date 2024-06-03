С начала суток общее количество боевых столкновений на линии боевого соприкосновения составляет 59. Враг снова активизировался на Харьковщине, продолжается бой возле Липцов.

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Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до 4, из них три в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются. Враг применяет управляемые авиационные бомбы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.

Также активизировался враг на Северском направлении, где общее количество атак врага за сегодня возросло до 8, шесть из которых продолжаются в районе Роздоловки.

Продолжаются также боестолкновения на Краматорском направлении.

На Покровском направлении наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию.

На Времовском направлении противник при поддержке авиации перешел к активным действиям.

На Ореховском направлении было отражено 3 попытки врага улучшить свои позиции в районах Роботино и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.

На Приднепровском направлении отбито 2 вражеские атаки в районе Крынок. Россияне также наносят артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины.

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