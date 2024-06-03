С начала суток общее количество боевых столкновений на линии боевого соприкосновения составляет 59. Враг снова активизировался на Харьковщине, продолжается бой возле Липцов.
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Ситуация на направлениях фронта
На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до 4, из них три в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются. Враг применяет управляемые авиационные бомбы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.
Также активизировался враг на Северском направлении, где общее количество атак врага за сегодня возросло до 8, шесть из которых продолжаются в районе Роздоловки.
Продолжаются также боестолкновения на Краматорском направлении.
На Покровском направлении наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию.
На Времовском направлении противник при поддержке авиации перешел к активным действиям.
На Ореховском направлении было отражено 3 попытки врага улучшить свои позиции в районах Роботино и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.
На Приднепровском направлении отбито 2 вражеские атаки в районе Крынок. Россияне также наносят артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины.
Оккупанты ударили по комплексу отдыха на Харьковщине
- Утром 3 июня председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ночной атаке российских захватчиков на регион. Оккупанты повредили базу отдыха. Собственно, после полуночи враг нанес ракетные удары по Слобожанской громаде Харьковской области. Прозвучало по меньшей мере пять взрывов.
- В то же время глава региона Синегубов отметил, что во время обстрела были ранены два гражданских лица – мужчина и женщина.
- Этот удар является очередным свидетельством террора России против мирного населения.