Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень на лінії бойового зіткнення становить 59. Ворог знову активізувався на Харківщині, триває бій біля Липців.

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Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 4, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує керовані авіаційні бомби та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.

Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до 8, шість з яких тривають в районі Роздолівки.

Тривають також боєзіткнення на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.

На Оріхівському напрямку було відбито 3 спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.

На Придніпровському напрямку відбито 2 ворожі атаки в районі Кринок. Росіяни також завдають артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини.

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