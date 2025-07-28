Об этом в своем телеграм-канале "Говорять Снайпер" рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар ВСУ Станислав Бунятов, передает 24 Канал. По его словам, тактика атак врага несколько изменилась.
Смотрите также ВСУ отбили Кондратовку, российская ДРГ зашла в Покровск: как изменилась линия фронта за неделю
Что известно о российских атаках на фронте?
Как отметил военный, оккупанты до сих пор практикуют так называемые "мясные штурмы" и несут серьезные потери. При этом они несколько адаптировались. Стало меньше штурмов колоннами техники. Теперь больше применяют атаки "парами".
Они адаптировались. Вместо массированных штурмов колоннами, они 24 на 7 работают "парами", которые постоянно движутся в направлении наших позиций. Их цель – истощение наших огневых средств,
– отметил военный.
В таком случае нужно максимально внимательно работать операторам БпЛА и дежурным на командных пунктах. Очень сложно сохранить концентрацию и эффективность в условиях постоянных атак со стороны врага. А износ техники, усталость среди личного состава и погодные условия "играют против нас".
Каждый оккупант, который смог пройти незамеченным или остался без внимания, создает проблемы для устойчивости позиций.
Наибольшие проблемы возникают именно в полосах бригад, которые не имеют технической возможности контролировать зону ответственности круглосуточно,
– подчеркнул военный.