Про це у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар ЗСУ Станіслав Бунятов, передає 24 Канал. За його словами, тактика атак ворога дещо змінилася.

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Що відомо про російські атаки на фронті?

Як наголосив військовий, окупанти досі практикують так звані "м'ясні штурми" та зазнають серйозних втрат. При цьому вони дещо адаптувалися. Стало менше штурмів колонами техніки. Тепер більше застосовують атаки "парами".

Вони адаптувалися. Замість масованих штурмів колонами, вони 24 на 7 працюють "парами", які постійно рухаються в напрямку наших позицій. Їхня мета – виснаження наших вогневих засобів,

– зазначив військовий.

У такому випадку потрібно максимально уважно працювати операторам БпЛА та черговим на командних пунктах. Надзвичайно складно зберегти концентрацію та ефективність в умовах постійних атак з боку ворога. А зношення техніки, втома серед особового складу та погодні умови "грають проти нас".

Кожен окупант, який зміг пройти непоміченим або залишився без уваги, створює проблеми для стійкості позицій.

Найбільші проблеми виникають саме у смугах бригад, які не мають технічної можливості контролювати зону відповідальності цілодобово,

– підкреслив військовий.