Об этом говорится в отчете ISW от 14 октября.

Какова ситуация на фронте?

13 и 14 октября оккупанты продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако не добились подтвержденных успехов. В то же время российские чиновники и военные блогеры распространяли заявления о якобы окружении украинских подразделений на северо-востоке региона.

В частности, 13 октября Министерство обороны России заявило, что оккупанты якобы уничтожают окруженных украинских военных в Николаевке, Варваровке и Нефедовке к востоку от Волчанска.

На следующий день российский военный блогер опубликовал карту, на которой утверждалось, что российские войска замкнули кольцо между Волчанском и Великим Бурлуком. По этой версии, в окружении оказались Варваровка и территория между Черным и Нефедовкой.

Однако ISW подчеркивает, что эти сообщения не подтверждены. Доказательств окружения украинских сил на этом направлении нет.

14 октября российские войска проводили ограниченные наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях, но украинские защитники не позволили им прорваться вперед.

На Лиманском направлении оккупанты провели атаки к северо-востоку и юго-востоку от города 13 и 14 октября, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Также российские войска пытались наступать к востоку от Славянска, в частности вблизи Кривой Луки, Николаевки, Пескуновки и Калеников. На этих участках аналитики ISW также не обнаружили подтвержденных успехов российской армии.

В Константиновке и ее окрестностях оккупанты продолжали наступательные действия 13 и 14 октября, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

На западе Запорожской области российские источники сообщали о продолжении наступления на фоне украинских контратак. В то же время ISW вновь не нашел доказательств продвижения российских войск на этом участке фронта.

При этом враг ежедневно несет огромные потери. Владимир Зеленский сообщил, что российская армия ежемесячно теряет около 43 тысяч военнослужащих. Значительная часть этих потерь приходится именно на погибших, что свидетельствует о высокой цене российских наступательных операций.

В украинской армии на одного погибшего приходится пять-шесть раненых, тогда как в российской армии соотношение погибших и раненых составляет примерно 50 на 50.

"И разница между убитыми и ранеными также интересна. Для них это ничто. Для нас это важно", – подчеркнул президент.

Он также заявил, что на одного украинского военного приходится семь-десять убитых российских оккупантов.