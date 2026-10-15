Про це йдеться у звіті ISW за 14 жовтня.

Яка ситуація на фронті?

13 та 14 жовтня окупанти продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак не досягли підтверджених успіхів. Водночас російські чиновники та військові блогери поширювали заяви про нібито оточення українських підрозділів на північному сході регіону.

Зокрема, 13 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що окупанти нібито знищують оточених українських військових у Миколаївці, Варварівці та Нефедівці на схід від Вовчанська.

Наступного дня російський військовий блогер опублікував карту, на якій стверджувалося, що російські війська замкнули кільце між Вовчанськом і Великим Бурлуком. За цією версією, в оточенні опинилися Варварівка та територія між Чорним і Нефедівкою.

Однак ISW наголошує, що ці повідомлення не підтверджені. Доказів оточення українських сил на цьому напрямку немає.

14 жовтня російські війська проводили обмежені наступальні операції на Куп’янському та Борівському напрямках, але українські захисники не дозволили їм прорватися вперед.

На Лиманському напрямку окупанти атакували на північний схід і південний схід від міста 13 та 14 жовтня, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Також російські війська намагалися наступати на схід від Слов’янська, зокрема поблизу Кривої Луки, Миколаївки, Піскунівки та Калеників. На цих ділянках аналітики ISW також не виявили підтверджених успіхів російської армії.

У Костянтинівці та її околицях окупанти продовжували наступальні дії 13 та 14 жовтня, проте підтвердженого просування не зафіксовано.

На заході Запорізької області російські джерела повідомляли про продовження наступу на тлі українських контратак. Водночас ISW знову не знайшов доказів просування російських військ на цій ділянці фронту.

Водночас ворог щодня має шалені втрати. Володимир Зеленський розповів, що російська армія щомісяця втрачає близько 43 тисяч військових. Значна частина цих втрат припадає саме на загиблих, що свідчить про високу ціну російських наступальних операцій.

В українській армії на одного загиблого припадає п’ять-шість поранених, тоді як у російській армії співвідношення загиблих і поранених становить приблизно 50 на 50.

"І різниця між убитими та пораненими також цікава. Для них це ніщо. Для нас це важливо", – наголосив президент.

Він також заявив, що на одного українського військового припадає сім-десять убитих російських окупантів.